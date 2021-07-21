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Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

21 июля 2021, 19:09

Ксения Мишина показала в лучшем ракурсе, что потерял ее возлюбленный.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина не комментирует свое заявление о расставании с самым близким человеком, в котором все увидели Александра Эллерта, но победительница Танцев со звездами и звезда Крепостной оставляет намеки на ситуацию, и продолжает поражать своей красотой всех мужчин в соцсетях.

Актриса показала в своем Instagram новый яркий костюм, который заставит жалеть о потере такой женщины любого мужчину на земле.

Кения Мишина позирует в юбке и кофточке ярко-оранжевого цвета. Кофточка с запахом и ниточками открывает ее плоский животик и подчеркивает стройную фигуру и бюст, а тугая юбка-карандаш идеально выделила ее попу и бедра, когда Мишина наклонилась вперед во время фотосессии.

"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота…- самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причём красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", - поразмышляла она в подписи к своей фотосессии.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/
Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/
Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Напомним, что до этого Ксения Мишина в сториз засветила обручальное кольцо от Александра Эллерта, но потом "невзначай" показала маникюр, и на пальце колечка больше не было.

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Александр отписался от Ксении, и сделал то, чего не было ранее во время их ссор - удалил информацию о том, что он с ней встречается из шапки профиля.

Никто из пары прямо не комментирует, что между ними происходит.

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