Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях

Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a/

Ксения Мишина бросила Александр Эллерта, написав, что все кончено в последний раз.

Александр Эллерт в это время встретился с родителями, которыми давно не виделся. В это время Ксения провела время в Крыму со своими родителями. После скандального заявления Мишиной Эллерт заявил в сториз, что ищет знакомых пограничников, и вскоре также приехал в Крым.

Что именно произошло 17-18 июля, и что спровоцировало решение Мишиной расстаться - неизвестно, но в понедельник юморист отписался от актрисы в Instagram - впервые после всех их ссор. А также Эллерт удалил строчку в которой указывал, что он в отношениях с Мишиной.

Теперь там осталась только информация для сотрудничества и информация о том, что он автор-сценарист Квартала 95.

В то время, как Эллерт удалил информацию об отношениях с Ксенией Мишиной, актриса публикует в сториз кадры, на которых отдыхает со своими подругами, эротично танцует и развлекается.

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"Что бы не происходило с эмоциональным состоянием, у меня всегда есть верный помощник - мое тело"

"Когда мне плохо, я надеваю удобную и красивую одежду, танцую, медитирую, возвращаюсь в ощущения. В такие моменты, важно, чтобы мне было удобно, а тело испытывали приятные прикосновения", - рассказывает Мишина.

Напомним, что буквально за несколько дней до того, как Мишина объявила о расставании, она рассказала о роли юмора в в ее жизни и в отношениях с Александром.

Незадолго до этого они похвастались парной татуировкой - сердечками на ногах разного цвета.

В апреле 2021 Ксения Мишина ездила на съемки в другую страну и уже "ссорилась" с Эллетртом. Тогда Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.

Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.

В декабре 2020 года в большом интервью Мишина и Эллерт рассказали, к какой свадьбе они готовятся.