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Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

16 июля 2021, 20:27

Украинская актриса Ксения Мишина объявила о том, что рассталась с Александром Эллертом, и в этот раз безвозвратно.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Звезда Крепостной и победительница Танцев со звездами Ксения Мишина объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого сама выбрала на шоу Холостячка.

Ксения в своем Instagram сообщила, что отношения закончены по ее решению, и что она отказывается сообщать какие-либо подробности.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни.⠀Мы больше не пара, это мое окончательное решение.⠀Если бы я писала книгу об этом году своей жизни, на неё бы сняли драму.⠀Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.⠀Это конец", - написала она.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

"У меня есть большая просьба ко всем моим подписчикам и всем вообще: прошу уважать мое личное пространство, не задавать вопросов и не пытаться ничего выспрашивать и узнавать. Дайте мне возможность прожить это экологично и поддержите меня своей тишиной" - добавила она.

Александр Эллерт в своем Instagram пока что не отреагировал на это известие.

Напомним, что в апреле Ксения Мишина ездила на схемки в другую страну и намекнула на расставание - Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.

Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.

новости шоу бизнеса Ксения Мишина Сериал Крепостная Холостячка 2020 онлайн
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