Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставания

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Украинский артист Александр Эллерт долго отказывался говорит о том, что происходит между ним и Ксенией Мишиной после публичного расставания. Но их видели то в аэропорту, когда он проводил ее в отпуск, то потом на свадьбе друзей, где Мишина поймала букет, а Эллерт снимал это на видео.

Теперь Александр пришел на шоу 29 вопросов от Люкс ФМ, где откровенно ответил, что между ними с Мишиной происходит.

Юморист назвал Ксению Мишину своей слабостью, а также "любимой женщиной". В этот раз он рассказал, в каких отношениях с ней.Читайте такжеКсения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", - сказал Александр.

Он не стал говорить, был ли букет во весь рост на день рождения от него. Также он сказал, что подписан на Мишину и лайкает фото. Он также сказал, что что она когда-то лайкала его фото. Объяснять подробности он отказался, сказав ведущему: "Отстань!".

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Напомним, Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.

Как известно, после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.

Ксения Мишина заявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.