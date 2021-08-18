УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео

18 августа 2021, 16:28

Александр Эллерт объяснил романтическое видео, которым поздравил возлюбленную.

Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Юморист Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.

Оказывается, 18 августа - годовщина Эллерта и Мишиной, и Александр решил сделать сюрприз девушке. Более того, после длительного времени он снова подписался на Мишину в Instagram.

"С годовщиной, любимая", - написал он и оставил зеленое сердечко, отметив Мишину.

В комментариях разразилась настоящая буря - все накинулись на Эллерта с расспросами о том, было ли вообще расставание?Читайте такжеКсения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

"Стопэ, а вы не расставались?" - "А вы?" - ответил Эллерт в комментариях.

"Моя первая реакция - шок", "Мы скучали за вашей безумной парочкой", "Ну, Эллерт", "Ну даешь", - пишут в комментариях.

В сториз Александр заявил, что его видео - новомодное поздравление близких людей, на которое сейчас идет безумная мода, и что скоро так будут делать все остальные вслед за ним.

viber
новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальшеТоп-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Меркель привезет в Украину ультиматумы от ПутинаМеркель привезет в Украину ультиматумы от Путина Магнитная буря 16 августа 2021 – что делатьМагнитная буря 16 августа 2021 – что делать Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движенийЕвгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларовВ Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов

Последние новости

16:57

"На коленях и смотрят в сторону РФ": в Черновцах скандал из-за обидной для украинцев выставки

16:36

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против коронавируса Видео

16:28

"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео Видео

16:19

Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Видео

16:15

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, плохое известие или ревность

Реклама
16:08

Меркель обсудит с Путиным войну на Донбассе перед встречей с Зеленским в Киеве Видео

16:00

Вокалист Фиолет Сергей Мартынюк разводится с женой Лорой

15:55

На 5-годовщину крымского рейда ГУР информации о предателях до сих пор нет

15:43

В Кабмине установили порядок выплаты "минималки": что изменится для украинцев

15:36

В Украине изменились правила въезда для иностранцев Видео

15:04

Полчища комаров перебрались на Закарпатье: спреи бессильны

15:02

Избитый танцор Дорофеевой показал первое фото из больницы

14:32

Галь Гадот засветила грудь во время кормления между съемками

14:15

"Очень грустно на воле": в Мелитополе женщина обвинила себя в убийстве, чтобы попасть в тюрьму

14:11

Певица Лида Ли стала новой участницей 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

13:55

В Афганистане стрельба на митинге: Талибан открыл огонь по мирным протестующим, есть жертвы Видео

13:27

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

13:11

"То ли фекалии, то ли памятник Путину": в Москве установили странную скульптуру

13:10

Самолет Минобороны Украины вылетел в Афганистан для эвакуации украинцев

12:05

Мощные ливни, ураганы, поваленные деревья: Хмельницкий, Винница и Буковина попали под удар непогоды Видео

Реклама
11:53

В Минздраве добавили функции семейным врачам: чего ждать украинцам

11:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

11:29

Ксения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

11:25

На Львовщине мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой и выжил

11:02

Universal и Вин Дизель закрывает серию фильмов Форсаж

10:57

Китай и Россия делают ответный ход: в Евросоюзе призвали разобраться с ситуацией в Афганистане Видео

10:51

В Кременчуге мужчина зарубил мать топором и выбросил труп в колодец с мусором

10:07

Масштабное ДТП с четырьмя грузовиками на Днепропетровщине: в одном из них были нефтепродукты Фото Видео

09:40

Сегодня Украину накроют ливни и шквалы: объявлено штормовое предупреждение Видео

09:10

В Черновицкой области пронесся мощный ураган: ломал деревья, как спички

08:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

08:22

Резкий рост больных коронавирусом в Украине: за сутки - 1,5 тыс. положительных тестов на COVID-19 Видео

08:11

В сборную Украины по футболу назначили нового тренера вместо Шевченко: фото Видео

07:53

Во Львове жилец чуть не откусил нос главе ОСМД: суд вынес приговор Видео

07:10

В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов Видео

07:10

Ярость России и возвращение Крыма в Украину: Кулеба раскрыл главный сценарий Киева Видео

06:37

Голая Ксения Мишина в ванной с пеной свела с ума стройными формами

06:36

В отсеке шасси прибывшего из Кабула американского самолёта нашли человеческие останки Видео

06:17

Украина застряла в петле времени мнение

05:40

Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

Реклама
05:28

Захват талибами Афганистана и удивление Запада: Данилов рассказал, о чем предупреждали в Украине Видео

05:24

Найден способ прокормить человечество и избавиться от голода Видео

04:10

"США обеспечивали Путину спокойную жизнь": эксперт объяснил, что грозит РФ после победы Талибана

04:02

Власть Талибана в Афганистане и позиция Москвы: дипломат объяснил, почему России грозит опасность Видео

04:02

Мощный дрон на колесах: в Украине показали противотанковый Миротворец с ракетами Видео

03:35

Удар России по Украине из-за Афганистана: в МИД предупредили Киев об опасных маневрах Москвы Видео

03:02

Приметы на 18 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду перед Яблочным Спасом Видео

02:38

Эксперт назвала главный модный тренд осени-2021 Видео

02:33

Школьная форма 2021: как правильно выбрать, модные тенденции

02:05

Звезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять