"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Юморист Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.

Оказывается, 18 августа - годовщина Эллерта и Мишиной, и Александр решил сделать сюрприз девушке. Более того, после длительного времени он снова подписался на Мишину в Instagram.

"С годовщиной, любимая", - написал он и оставил зеленое сердечко, отметив Мишину.

В комментариях разразилась настоящая буря - все накинулись на Эллерта с расспросами о том, было ли вообще расставание?Читайте такжеКсения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника

"Стопэ, а вы не расставались?" - "А вы?" - ответил Эллерт в комментариях.

"Моя первая реакция - шок", "Мы скучали за вашей безумной парочкой", "Ну, Эллерт", "Ну даешь", - пишут в комментариях.

В сториз Александр заявил, что его видео - новомодное поздравление близких людей, на которое сейчас идет безумная мода, и что скоро так будут делать все остальные вслед за ним.