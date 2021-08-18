"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео

Александр Эллерт объяснил романтическое видео, которым поздравил возлюбленную.
Юморист Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.
Оказывается, 18 августа - годовщина Эллерта и Мишиной, и Александр решил сделать сюрприз девушке. Более того, после длительного времени он снова подписался на Мишину в Instagram.
"С годовщиной, любимая", - написал он и оставил зеленое сердечко, отметив Мишину.
В комментариях разразилась настоящая буря - все накинулись на Эллерта с расспросами о том, было ли вообще расставание?Читайте такжеКсения Мишина заинтриговала гигантским букетом роз от неизвестного поклонника
"Стопэ, а вы не расставались?" - "А вы?" - ответил Эллерт в комментариях.
"Моя первая реакция - шок", "Мы скучали за вашей безумной парочкой", "Ну, Эллерт", "Ну даешь", - пишут в комментариях.
В сториз Александр заявил, что его видео - новомодное поздравление близких людей, на которое сейчас идет безумная мода, и что скоро так будут делать все остальные вслед за ним.
- Напомним, что после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.
- Ксения Мишиназявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.
- Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.
- Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.