"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

Ксения Мишина показала, что улетела отдыхать с сыном Платоном в отпуск на Кипр, но поклонники "застукали" их в неожиданном месте.
Мишина показала видео из самолета и аэропорта, где сдавала ПЦР-тест. Звезда Крепостной также поделилась, что хотела взять в аренду кабриолет, но цены на острове оказались выше, чем она ожидала: "Пытаемся сейчас арендовать машину. Хотелось бы очень кабриолет, но такие цены, что капец, если честно".
Потом она показала фото с балкона гостиницы, и рассказала, как наслаждается отдыхом.
"Каждый раз, плавая в море , я заражаюсь энергией через аффирмации . Вода - целитель , она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться. Счастлива наслаждаться красивым отдыхом", - пишет девушка.
Стоит отметить, что на фан-страничке Мишина-Эллерт сегодня появились неожиданные фото, которые могут свидетельствовать о том, что Ксюша и Саша снова вместе.Читайте также"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео
На фото видно, как Ксения ожидает рейс в объятиях мужчины, похожего на Александра Эллерта.
Мишина и Эллерт вместе - реакция поклонников:
"Кто фоткал? Сын или Еллерт?",
"Напевне, Еллерт, коли Ксю знімала румтур його тел стояв на зарядці… в нього мятний чехол)",
"Слили фотки где они вместе в аеропорту",
"Красиво Еллерт фоткает", "И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы всё равно не умеете это делать",
"Ксения, в вашей истории, которую вы удалили, все заметили Александра, так что ваша конспирация потерпела фиаско",
Напомним, Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.
Как известно, после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.
Ксения Мишиназявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.
Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.
Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.