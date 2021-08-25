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"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

25 августа 2021, 18:11

Ксения Мишина показала, что улетела отдыхать с сыном Платоном в отпуск на Кипр, но поклонники "застукали" их в неожиданном месте.

Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Мишина показала видео из самолета и аэропорта, где сдавала ПЦР-тест. Звезда Крепостной также поделилась, что хотела взять в аренду кабриолет, но цены на острове оказались выше, чем она ожидала: "Пытаемся сейчас арендовать машину. Хотелось бы очень кабриолет, но такие цены, что капец, если честно".

Потом она показала фото с балкона гостиницы, и рассказала, как наслаждается отдыхом.

"Каждый раз, плавая в море , я заражаюсь энергией через аффирмации . Вода - целитель , она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться. Счастлива наслаждаться красивым отдыхом", - пишет девушка.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Instagram

Стоит отметить, что на фан-страничке Мишина-Эллерт сегодня появились неожиданные фото, которые могут свидетельствовать о том, что Ксюша и Саша снова вместе.Читайте также"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео

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На фото видно, как Ксения ожидает рейс в объятиях мужчины, похожего на Александра Эллерта.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Instagram
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Instagram
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Instagram

Мишина и Эллерт вместе - реакция поклонников:

"Кто фоткал? Сын или Еллерт?",

"Напевне, Еллерт, коли Ксю знімала румтур його тел стояв на зарядці… в нього мятний чехол)",

"Слили фотки где они вместе в аеропорту",

"Красиво Еллерт фоткает", "И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы всё равно не умеете это делать",

"Ксения, в вашей истории, которую вы удалили, все заметили Александра, так что ваша конспирация потерпела фиаско",

Напомним, Александр Эллерт опубликовал трогательные кадры с Ксенией Мишиной, собранные в одно видео под аудиотрек I wanna be your slave Maneskin.

Как известно, после "расставания" с Александром Эллертом Ксения Мишина с красавцем-мужчиной появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля.

Ксения Мишиназявила, что бросила Александра Эллерта еще 16 июля.

Артист, который в это время был с родителями, ездил к Мишиной, но потом неожиданно отписался от Холостячки в соцсетях.

Ксения Мишина "рубонула" себе новую прическу после расставания с Александром Эллертом , и перешла на украинский язык.

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