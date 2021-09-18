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Злата Огневич сделала свой первый выбор в Холостячке: кому звезда подарила бутоньерку

18 сентября 2021, 12:23
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Премьера шоу Холостячка 2021 состоялась 17 сентября. Побороться за руку и сердце Златы Огневич приехали 26 мужчин, но после "церемонии роз" остались лишь 16.

Злата Огневич
Злата Огневич - главная героиня шоу Холостячка 2021/ Фото instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 17 сентября, стартовал второй сезон романтического реалити-шоу Холостячка 2021 на канале СТБ. Главной героиней проекта стала известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг). По словам артистки, она более года ни с кем не встречается, поскольку у нее сложный рабочий график.

Побороться за сердце Златы на шоу Холостячка-2 приехали 26 мужчин, но после "церемонии роз" в следующий этап реалити-шоу прошли лишь 16 претендентов на руку и сердце артистки.

Потенциальные женихи пытались завоевать внимание артистки разными способами. Один холостяк появился верхом на белом коне (по профессии он - врач-стоматолог).

Фото instagram.com/holostyakstb

Еще один прилетел на вертолете (по профессии мужчина - айтишник). А один из холостяков привёз с собой на знакомство со Златой картонного "Брэдли Купера" размером в человеческий рост.

За руку и сердце Златы борются несколько иностранцев. В частности, это болгарин Васко Младенов, трехкратный чемпион Болгарии по теннису; дизайнер одежды из Баку Джей Алекберов; ресторатор Винченцо Дулепа из Лондона; предприниматель из Китая.

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В реалити-шоу участвуют два холостяка, которые на 10 лет младше Златы. Это 25-летний танцор Макс Ежов (участвовал в Танцах со звёздами в паре с Лесей Никитюк), а также 25-летний владелец агенства по раскрутке Instagram.

Во время церемонии роз Огневич дала шанс на победу в шоу Дмитрию Шевченко, Александру Борзенко, Андрею Хветкевичу, Олегу Плахотнюку, Роману Васильеву, Васко Младенову, Игорю Присяжнюку, Богдану Коломейко, Павлу Богде, Винченцо Дулепе, Роману Свечкоренко, Илье Закорецкому, Владиславу Ясько, Максиму Тарапате, Андрею Задворному и Евгению Селютину.

Фото instagram.com/holostyakstb

Не получили розу от Златы 10 человек. Одним из выбывших стал участник Танців з зірками Максим Ежов, который танцевал в паре с телеведущей Лесей Никитюк. Огневич заподозрила, что он участвует в проекте ради собственного пиара.

Выбыл из шоу и экс-участник вокальных шоу Голос країни и Х-фактор Сергей Асафатов. Он приехал на свидание с певицей на мотоцикле и спел ей под гитару свою песню.

Как известно, главной героиней первого сезона Холостячки была актриса Ксения Мишина. В итоге Мишина приняла предложение сценариста Александра Эллерта, однако пара рассталась спустя некоторое время после завершения проекта.

Позже Эллерт отреагировал на пост Мишиной в соцсети об окончании их отношений скриншотом из Википедии о том, что значит слово "драма".

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Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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