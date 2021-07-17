Мишина заявила, что бросила Эллерта, он ответил скрином из Википедии

Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались / instagram.com/ellert_a/

Звезда Крепостной и победительница Танцев со звездами Ксения Мишина объявила о расставании со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого сама выбрала на шоу Холостячка.

Девушка написала в соцсети Instagram, что разрыв отношений произошел "внезапно и навсегда". По словам Мишиной, если бы она писала книгу об этом году своей жизни, то по этому сценарию можно было бы "снять драму".

Эллерт отреагрировал на пост Мишиной об окончании отношений скриншотом из Википедии о том, что такое драма.

"Драма - литературный жанр, пьеса социального, исторического или бытового характера с острым конфликтом, который развивается в постоянном напряжении. Герои - преимущественно обычные люди. Автор стремится раскрыть их психологию, исследовать эволюцию характеров, мотивацию поступков и действий", - говорится в сообщении в Instagram Эллерта.

Что конкретно имел ввиду Эллерт непонятно: то ли он просто объясняет слова Мишиной, то ли также видит отношения с бывшей возлюбленной как "острый конфликт, развивающийся в постоянном напряжении".

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Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на расставание Мишиной и Эллерта. Многие уверены, что пара должна быть вместе. Некоторые считают, что сообщение об их разрыве – это просто шутка.

Как сообщал Главред, в апреле Ксения Мишина ездила на съемки в другую страну и намекнула на расставание - Мишина удалила все фото с Эллертом в Instagram.

Однако, потом они "помирились", и на финале Холостяка 2021 пара сообщила, что не ругалась.