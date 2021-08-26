Холостячка 2021 - назвали всех участников шоу Холостячка 2 на СТБ

Холостячка 2021 - список участников 2 сезона / СТБ

У шоу Холостячка, как и у проекта Холостяк есть три самых интригующих момента - кто станет главным героем, как прошла первая вечеринка-знакомство, и кто попал в список участников нового сезона.

У шоу Холостяк и Холостячка главного героя называют в разное время, а участников держат в секрете до первого выпуска. Но в 2021 году случилось исключение - в Сеть попал список всех участников 2 сезона Холостячки.

Рассказываем, кто борется за сердце певицы Златы Огневич, какие у них профессии, и какой возраст.Читайте такжеЗлата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2

Холостячка 2021 - список участников 2 сезона

Андрей Задвирний- Киев - 32 - Бизнесмен

Андрей Хветкевич - Днепр - 38 - фридайвер

Богдан Коломейко - Киев - 34 - Бизнесмен

Васко Младенов - София - 32 - Теннисист

Винченцо Дулепа - Лондон / Чернигов - 32 - Бизнесмен, спортсмен

Владислав Ясько - Харьков - 26 - Предприниматель, блоггер

Дмитрий Шевченко - Львов - 38 - директор клининговой компании

Евгений Селютин - Днепр - Бизнесмен

Игорь Присяжнюк - Нетишин - 36 - Тренер по плаванию

Илья Закорецкий - Полтава - 34 - Бизнесмен

Максим Тарапата - Киев - 32 - Бизнесмен

Олег Плахотнюк - Хмельницкий - 41 - Бизнесмен

Александр Борзенко - Кременчуг - 30 - начальник патрульной полиции

Павел Богда - Киев - 31 - Актер, модель

Роман Васильев - Киев - 34 - Врач-стоматолог

Роман Свечкоренко - Киев - 30 - Психолог

Сергей Асафатов - Винница - 35 - Певец

Юрий Рыжий - Черновцы - 43 - Кинорежиссер

Юрий Самойлов - Донецк 28 - Певец

Пока что в тизере и трейлере засветили только двоих участников - Стоматолога Романа Васильева и Пловца Андрея Хветкевича. Также имя еще одного участника держится в секрете.

Напомним, что после выхода шоу Холостячка 2 выходит также проект Как выйти замуж, который будет идти после выпусков романтического реалити. Там будут обсуждать ситуации и отношения, которые сложились на проекте.