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Холостячка 2021 - назвали всех участников шоу Холостячка 2 на СТБ

26 августа 2021, 15:05

Новій 2 сезон шоу Холостячка 2021 выходит на СТБ 17 сентября. Еще перед выходом первого выпуска рассекретили список всех участников романтического реалити.

Холостячка 2021
Холостячка 2021 - список участников 2 сезона / СТБ

У шоу Холостячка, как и у проекта Холостяк есть три самых интригующих момента - кто станет главным героем, как прошла первая вечеринка-знакомство, и кто попал в список участников нового сезона.

У шоу Холостяк и Холостячка главного героя называют в разное время, а участников держат в секрете до первого выпуска. Но в 2021 году случилось исключение - в Сеть попал список всех участников 2 сезона Холостячки.

Рассказываем, кто борется за сердце певицы Златы Огневич, какие у них профессии, и какой возраст.Читайте такжеЗлата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2

Холостячка 2021 - список участников 2 сезона

  • Андрей Задвирний- Киев - 32 - Бизнесмен
  • Андрей Хветкевич - Днепр - 38 - фридайвер
  • Богдан Коломейко - Киев - 34 - Бизнесмен
  • Васко Младенов - София - 32 - Теннисист
  • Винченцо Дулепа - Лондон / Чернигов - 32 - Бизнесмен, спортсмен
  • Владислав Ясько - Харьков - 26 - Предприниматель, блоггер
  • Дмитрий Шевченко - Львов - 38 - директор клининговой компании
  • Евгений Селютин - Днепр - Бизнесмен
  • Игорь Присяжнюк - Нетишин - 36 - Тренер по плаванию
  • Илья Закорецкий - Полтава - 34 - Бизнесмен
  • Максим Тарапата - Киев - 32 - Бизнесмен
  • Олег Плахотнюк - Хмельницкий - 41 - Бизнесмен
  • Александр Борзенко - Кременчуг - 30 - начальник патрульной полиции
  • Павел Богда - Киев - 31 - Актер, модель
  • Роман Васильев - Киев - 34 - Врач-стоматолог
  • Роман Свечкоренко - Киев - 30 - Психолог
  • Сергей Асафатов - Винница - 35 - Певец
  • Юрий Рыжий - Черновцы - 43 - Кинорежиссер
  • Юрий Самойлов - Донецк 28 - Певец

Пока что в тизере и трейлере засветили только двоих участников - Стоматолога Романа Васильева и Пловца Андрея Хветкевича. Также имя еще одного участника держится в секрете.

Напомним, что после выхода шоу Холостячка 2 выходит также проект Как выйти замуж, который будет идти после выпусков романтического реалити. Там будут обсуждать ситуации и отношения, которые сложились на проекте.

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СТБ новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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