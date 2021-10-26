На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку

Злата Огневич раскрыла сакральный смысл своей татуировки / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич решилась на кардинальное изменение во внешности. Артистка планирует нанести на свое тело татуировку. Сказано - сделано.

В сторис в Instagram девушка рассказала, что мечтает о татуировке уже давно, но решилась на такой шаг только сейчас. Определиться ей помогло нанесение на тело временной татуировки - так певица смогла свыкнуться с мыслью о рисунках на теле.

Также в сторис Огневич засветила свою временную татуировку. Место для переводной картинки она выбрала очень заметное - на груди под ключицами.

На рисунке изображен феникс - символ вечного обновления и бессмертия.

"Это - птица феникс. Очень символичный знак для меня. Для тех, кто не знает, птица феникс - это создание, которое всегда возрождается из пепла, что бы с ней не происходило. Поэтому я еще немного так похожу, и набью себе где-нибудь тату", - поделилась с подписчиками Огневич.

Реклама

Злата Огневич показала феникса на своей груди / instagram.com/zlata.ognevich

Однако настоящая татуировка не будет дублировать временную. По крайней мере по месту расположения. Певица отметила, что не стала бы набивать тату на таком видном месте, потому что уверена, что картинка ей быстро надоест.

Читайте такжеЗлата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

Возможно феникс на груди девушки - не просто красивая сказка. У певицы есть все причины считать себя фениксом, ведь она много раз ходила по лезвию на экстремальных съемках. О них Злата Огневич рассказывала ранее.