УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку

26 октября 2021, 11:18
Прослушать новость
Остановить

Артистка призналась, что пришло время украсить ее тело рисунками.

Злата Огневич раскрыла сакральный смысл своей татуировки / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич решилась на кардинальное изменение во внешности. Артистка планирует нанести на свое тело татуировку. Сказано - сделано.

В сторис в Instagram девушка рассказала, что мечтает о татуировке уже давно, но решилась на такой шаг только сейчас. Определиться ей помогло нанесение на тело временной татуировки - так певица смогла свыкнуться с мыслью о рисунках на теле.

Также в сторис Огневич засветила свою временную татуировку. Место для переводной картинки она выбрала очень заметное - на груди под ключицами.

На рисунке изображен феникс - символ вечного обновления и бессмертия.

"Это - птица феникс. Очень символичный знак для меня. Для тех, кто не знает, птица феникс - это создание, которое всегда возрождается из пепла, что бы с ней не происходило. Поэтому я еще немного так похожу, и набью себе где-нибудь тату", - поделилась с подписчиками Огневич.

Реклама
Злата Огневич показала феникса на своей груди / instagram.com/zlata.ognevich

Однако настоящая татуировка не будет дублировать временную. По крайней мере по месту расположения. Певица отметила, что не стала бы набивать тату на таком видном месте, потому что уверена, что картинка ей быстро надоест.

Читайте такжеЗлата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

Возможно феникс на груди девушки - не просто красивая сказка. У певицы есть все причины считать себя фениксом, ведь она много раз ходила по лезвию на экстремальных съемках. О них Злата Огневич рассказывала ранее.

viber
шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
Сейчас вы просматриваете новость «На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднятьНазваны вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада РоссаМесяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или изменаЛюбовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидияКогда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия В Украину движется лютый холод с сильным морозомВ Украину движется лютый холод с сильным морозом

Последние новости

12:08

Ляшко заявил, что в Украине нет доказанных случаев смерти от прививки против COVID-19

11:59

Китай стремительно атакует коронавирус: где снова бушует инфекция Видео

11:51

Инфекционист объяснила, кому точно понадобится третья доза COVID-вакцины Видео

11:18

На груди Златы Огневич пылает феникс: певица решилась на татуировку

11:17

Новый тариф Нафтогаза: ППН в октябре-ноябре изменит цены для потребителей Видео

Реклама
11:07

15-летний сел за руль Джипа: подробности жуткого ДТП на Херсонщине, унесшего жизни четырех человек Видео

10:56

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 25-31 октября: лучшие дни

10:47

Риск нехватки персонала: в Минздраве сказали, почему прививка от COVID-19 для медиков не обязательна Видео

10:24

Ужесточение карантина: в Украине расширили "красную" зону Видео

10:05

В Харькове горе-мать в прямом эфире инстаграма избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали

09:45

Украинцев ждет новый скачок тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил "безнадегу" Видео

09:34

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

09:21

Коронавирус в Украине 26 октября: новый антирекорд смертности и более 19 тысяч заражений Видео

08:58

В Минздраве назвали условие, при котором в Украине могут ввести тотальный локдаун Видео

08:57

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

08:25

ЕС передумал исключать Украину из "зеленого" списка для путешествий – журналист Видео

08:06

Депутатов без прививки от COVID-19 в Раду не пускать: Данилов резко разнес нардепов-антивакцинаторов

07:57

Россия сама виновата в "бездомности" россиян мнение

07:53

Температура снижается: синоптики рассказали, где в Украине будет холоднее всего (карта)

07:00

Шантаж Путина из-за СП-2 и сделка Зеленского с Газпромом: эксперт раскрыл цель Кремля по Европе Видео

Реклама
06:55

Минздрав одобрил вакцинацию детей от COVID-19: колоть будут Pfizer в возрасте от 12 до 17 лет

06:30

Всплеск цен на газ в Европе и атака Газпрома: эксперт объяснил переполох на газовом рынке Видео

06:15

Идея перед увольнением: почему в Украине заговорили о пересмотре прожиточного минимума мнение

06:02

Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе Фото Видео

05:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

05:10

Ударят лютые морозы: украинцев предупредили о зимней аномалии и назвали даты Видео

04:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

03:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

03:14

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

02:56

Саакашвили входит в опасную стадию голодовки - адвокат

02:20

Диетолог пояснила, какой осенний продукт поможет похудеть

02:02

Звезда "Бриллиантовой руки" пропала без вести: появились последние кадры с актрисой Видео

01:45

Самая безопасная COVID-вакцина для детей: Комаровский дал неожиданный совет Видео

00:50

Какая каша самая полезная для завтрака - ответ диетолога

00:42

Кому прививка не поможет: ученые выяснили, кто может умереть от коронавируса несмотря на вакцинацию Видео

00:12

Приметы на 26 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

25 октября, понедельник
23:55

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:31

Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

23:30

Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

23:17

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

Реклама
22:48

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Видео

22:22

Масштабное ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

22:01

Еще одну область могут отправить в "красную" зону Видео

21:33

В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии Видео

21:09

"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки Видео

20:57

"Это - предупреждение": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля Видео

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять