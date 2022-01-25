Вера Брежнева показала редкие фото с мужем и дочкой

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева восхитила поклонников архивными семейными кадрами.

Звезда опубликовала в Instagram-stories редкие фото с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.

Фанаты Веры выбрали дату и исполнительница показала им своих родных, которые отдыхали на горнолыжном курорте в 2020 году.

Читайте также"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки"Ходили в горы", - подписала фото звезда.

Атмосферности кадрам добавил захватывающий горный пейзаж.

Напомним, Александра Зарицкая ошеломила поклонников нарядом на шоу Голос страны. Она повторила образ Ким Кардашьян.

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