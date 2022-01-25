Вера Брежнева показала редкие фото с мужем и дочкой

Семья отдыхала на горнолыжном курорте.
Украинская певица Вера Брежнева восхитила поклонников архивными семейными кадрами.
Звезда опубликовала в Instagram-stories редкие фото с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Фанаты Веры выбрали дату и исполнительница показала им своих родных, которые отдыхали на горнолыжном курорте в 2020 году.
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Атмосферности кадрам добавил захватывающий горный пейзаж.
Напомним, Александра Зарицкая ошеломила поклонников нарядом на шоу Голос страны. Она повторила образ Ким Кардашьян.
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Автор: Ульяна Виноградова