Александра Зарицкая повторила легендарный образ Ким Кардашьян

Александра Зарицкая / Instagram

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая стала пятым судьей 12 сезона вокального шоу Голос страны и восхитила поклонников образом, в котором предстала в первом эфире.

Зарицкая появилась на публике в синем комбинезоне, полностью закрывающем ее тело и руки.

Александра Зарицкая

Так она повторила образ американской модели и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

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Ким Кардашьян

Напомним, ранее Зарицкая рассказала, сколько килограммов сбросила во время участия в шоу Танцы со звездами.

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