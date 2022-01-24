Александра Зарицкая повторила легендарный образ Ким Кардашьян

Певица покорила образом в первом выпуске шоу Голос страны.
Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая стала пятым судьей 12 сезона вокального шоу Голос страны и восхитила поклонников образом, в котором предстала в первом эфире.
Зарицкая появилась на публике в синем комбинезоне, полностью закрывающем ее тело и руки.
Так она повторила образ американской модели и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.
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Напомним, ранее Зарицкая рассказала, сколько килограммов сбросила во время участия в шоу Танцы со звездами.
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Автор: Ульяна Виноградова