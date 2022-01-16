Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звезда

Александра Зарицкая похудела / instagram.com/kazka.band/

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая серьезно похудела, как только стала участницей Танцев со звездами.

Однако после ухода из шоу звезда не забросила свою фигуру и начала работать над ней еще больше.

Александра занялась танцами. Вместе со своим хореографом Валерием Скрипкой она продемонстрировала поклонникам продольный шпагат.

Но и это не все, что позволяет Зарицкой сохранять форму. Певица также консультируется с диетологом.

Читайте такжеCын Ротару показал шикарный коттедж матери"Сейчас я снова начинаю танцевать. Я танцую по три-четыре часа три раза в неделю", - рассказала Александра в программе Невероятная правда о звездах и добавила, что за прошлый год она сбросила 30 килограмм.

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Также она подчеркнула, что продолжит работать над своими формами.

Напомним, лидер украинской группы ТІК Виктор Бронюк также похудел на 30 килограмм. Он показал поклонникам свою новую фигуру топлес во время отдыха в Майями.

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