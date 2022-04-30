Лорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курорте

Ани Лорак не гнушается заработка перед российскими зрителями/ instagram.com/anilorak/

Украинские исполнители Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине, а также Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Артур Пирожков, который родился в Донецке и также молчит о зверствах российской армии в Украине, выступят для зрителей из РФ на популярном турецком курорте в Белеке.

Как стало известно изданию Главред, украинские звезды, перебравшиеся в россию, выступят в шикарных 5-звездочных отелях Анталии и Кемера в Турции.

Российские туроператоры анонсируют выступления звезд, вместе с внушительным списком других артистов.

В этом году украинцы вряд ли станут гостями курортов, в то время как, украинские артисты будут плясать перед публикой из россии.

Напомним, ранее украинская телеведущая и модель Катя Осадчая с самого начала войны посвятила посвятила себя волонтерству, а также борьбе с информационным невежеством и российской пропагандой.

Одной из ее главных целей стали украинские знаменитости, которые продолжают хранить молчание о войне в Украине, и "кормиться" во вражеской стране.