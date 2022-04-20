"Теперь ты ребенок войны!": Осадчая и Горбунов растрогали фото с 8-месячным сыном на руках

Осадчая и Горбунов растрогали фото с 8-месячным сыном на руках / instagram.com/gorbunovyuriy/

Младшему сыну Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова - Даниле - исполнилось 8 месяцев. Почти два из них идет война.

Ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая в своей социальной сети выложила трогательный снимок вместе с сыном и подписала:

"Он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены сохранности родители и слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сынок! Победа скоро".

instagram.com/kosadcha/

Снимок с Даниилом опубликовал и Юрий Горбунов.

"Тебе сегодня уже 8 месяцев, мой мальчик!! Теперь ты ребенок войны!! Когда ты вырастешь, ты будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы! А мы с мамой будем тебе рассказывать о ней! Чтобы такого больше никогда не повторилось!! Отец с мамой тебя очень любят!", - написал телеведущий в подписи к фото.

instagram.com / gorbunovyuriy/

Напомним, младший сын звездной четы Данила родился 19 августа, на.Юрий и Екатерина также воспитывают 4-летнего сына Ивана. Еще у Осадчей есть старший 19-летний сын Илья от предыдущего брака.

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