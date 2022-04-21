"Верила, что не существует таких денег": Осадчая обратилась к звездам, "насилующим Украину"

Катя Осадча предложила забрать паспорт у звезд, которые молчат о войне в Украине / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая с самого начала войны посвятила посвятила себя волонтерству, а также борьбе с информационным невежеством и российской пропагандой.

Одной из ее главных целей стали украинские знаменитости, которые продолжают хранить молчание о войне в Украине, и "кормиться" во вражеской стране.

Осадчая не раз поднимала вопрос об их предательстве, уличая их в пособничестве агрессору. Недавно она записала гневное видеообращение к псевдоукраинским звездам, которые поставили деньги выше судьбы своей страны. Их ведущая называет людьми "которые не нашли в себе силы сказать, что страна, в которой они зарабатывают, убивает их родителей, друзей, близких".

К их числу она отнесла: Ани Лорак, Таисию Повалий, Регину Тодоренко, Джигана, Александра Ревву, Марув, дуэт Артик и Асти, Анну Седокову, Кирилла Туриченко и Галину Безрук. Осадчая с сожалением отметила, что этот список можно продолжать. По ее мнению, вышеперечисленные люди должны быть лишены права называться украинцами.

"Разве могут эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, если своим молчанием поддерживают убийства, издевательства, изнасилования народа Украины? Неуважаемые звезды, вы недостойны быть гражданами нашей сильной. свободной и мужественной Украины. Украинский паспорт нужно заслужить", - заявила Катя Осадчая.

В комментариях к гневному посту Осадчая получила волну поддержки и одобрения - ее поклонники полностью солидарны с ней, и поблагодарили ведущую за то, что она поднимает такие важные темы:

"ПІДТРИМУЮ НА ВСІ 100!!! Цими людьми мають займатися спецслужби України!!!! Це ЗРАДА НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ!!!! МОВЧАТИ ПРО ЗВІРСТВА ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В НАШІЙ КРАІНІ - ЦЕ ЗЛОЧИН !!!!"

"Згодна з кожним словом. Нічого їм робити на нашій землі. Слава Україні!"

"Я вас люблю! ви молодець! І така красива".

"Они деньги любят больше чем свою страну! Запретить им въезд в нашу страну".

"Дякую, що піднімаєте це питання! Але зрештою, хай горять в пеклі разом з ордою своєю!"

"Вони не гідні бути українцями і як мінімум їх потрібно позбавити українського громадянства!"

"Можливо жорстоко - але я за те, щоб їх позбавити громадянства.Інфлюенсер - це відповідальність. Медійна особа - це відповідальність. Після війни воно буде хизуватись в світі, що є Українцем - а по факту зрадник. І буде виправдовуватись, що це не так".

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Ранее Катя Осадчая рассказала о волонтерской деятельности и про свой проект по поиску пропавших без вести украинцев во время войны.

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