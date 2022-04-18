Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концерты

Чем занимаются ведущие 1+1 во время войны с РФ / Пресс-служба

От начала вторжения российских оккупантов на территорию Украины прошло 54 дня, за это время культурный фронт пополнился большим количеством звезд-волонтеров, которые работают на победу и вносят свою помощь в преодолении агрессии оккупантов. Кто-то из украинских артистов поступил в ТРО и ВСУ, а кто-то развернул волонтерскую деятельность. Вчера в прямом эфире марафона Єдині новини звездная телепара Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова рассказали ведущей Алле Мазур, чем помогают Украине в трудные времена.

"С первых дней войны мы с командой Світського життя создали телеграм-канал "Пошук зниклих", который помогает в поиске людей, которые потеряли связь с родными после 24 февраля - даты начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины. За время существования канала мы помогли найти уже около 1500 человек. Каждый день мы получаем большое количество запросов и благодаря людям, которые приобщаются к нашему аккаунту, мы находим пропавших. Сейчас наш телеграмм канал получил более 90 000 писем с просьбой помочь в поиске близких людей. Также в нашем телеграм-канале есть информация, которая может помочь выбраться из России, если вас или ваших знакомых туда незаконно вывезли. В телеграмм-канале "Поиск пропавших" по хештегу #информация мы публикуем важные советы, которые могут помочь людям эвакуироваться из россии в ЕС",- сказала известная телеведущая Екатерина Осадчая.

Приобщиться к народному поиску может каждый неравнодушный гражданин и нередко эта помощь дает свои плоды.

"Вчера нам позвонила женщина, которая нашла способ держать связь с людьми, находящимися в оккупированном Мариуполе. Она сообщила, что знает о местонахождении женщины, которую мы разыскивали. Мы связались с семьей и уже сейчас семья женщины ищет способ эвакуировать ее в Полтаву",- говорит Катерина.

Если вы что-то знаете о местонахождении тех, кого разыскивают в телеграмм-канале "Пошук зниклих", сообщите любым способом, что указан в закрепленных сообщениях канала. Напомним, Екатерина Осадчая объединила усилия с телеканалом 1+1 в поиске пропавших людей, и каждое утро зрители Сніданку з 1+1 могут узнавать информацию о тех, кого ищут и уже нашли родные. Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграмм канале "Пошук зниклих", ведь любая информация может стать полезной для поиска потерянных украинцев.

Чем занимаются ведущие 1+1 во время войны с РФ: Екатерина Осадчая / Пресс-служба

Ведущий Голоса страны и кинопродюсер Юрий Горбунов вместе с "Союзом предпринимателей кино и телеиндустрии" от начала российского вторжения активно занимается волонтерством и закупает вещи, которые крайне нужны Украине в горячих точках.

Чем занимаются ведущие 1+1 во время войны с РФ: Юрий Горбунов / Пресс-служба

"Наш союз существует уже давно, но из-за войны мы переквалифицировались в волонтерский штаб. У каждого участника нашего сообщества, а это около 20 человек, есть свое направление работы. Мы собираем деньги на медикаменты, бронежилеты, автомобили скорой помощи. Помогаем всем, что находим, кроме оружия. Мы уже закупили 3 автомобиля скорой помощи, которые наполнены медикаментами и необходимым оборудованием. Еще один автомобиль находится на границе и до конца следующей недели будет в Украине и поедет работать в горячую точку",- прокомментировал Юрий Горбунов.

С первых дней войны телеведущие стали волонтерами. Команды благотворительных проектов 1+1 медиа и все 25 телеведущих плюсов объединяются ради спасения жизней и срочной помощи во время войны. Благотворительный фонд Ти не один 1+1 медиа открыл единый сбор Ukraine SOS на dobro.UA С целью сделать еще больше вместе!

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая каждую пятницу организует в детской больнице "Охматдет", которая пострадала от последствий наступления российских оккупантов, выступления звезд украинского шоу-бизнеса. Это помогает поддержать дух детей, проходящих лечение, и хотя бы на час забыть о болезнях и войне. С выступлениями в "Охматдете" уже побывала певица Наталья Могилевская, певец Виталий Козловский, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук ,певец El Кравчук, лидер группы Без Обмежень Сергей Танчинец и другие.

Чем занимаются ведущие 1+1 во время войны с РФ: Соломия Витвицкая / Пресс-служба

Ведущий шоу Сніданок з 1+1 и инфотейнмент шоу Твій Вечір Егор Гордеев организовал вместе с соседями в центре столицы временное пристанище для людей, которые жили в пригороде Киева и пережили все ужасы оккупации.

Чем занимаются ведущие 1+1 во время войны с РФ: Егор Гордеев / Пресс-служба

"У нас были люди, которые под обстрелами пешком смогли дойти до Киева с Бородянки. Они не знали куда идут, где их близкие и что их ждет дальше. Мы ищем связь с этими людьми, координируем их, собираем нужные вещи, кормим и помогаем всем, чем можем",- сказал Егор Гордеев.

Артисты Студии "Квартал 95" занимаются волонтерством еще с 2014 года. Они дают концерты в горячих точках для того, чтобы поднять боевой дух военных на фронте. С недавних пор актер студии Александр Пикалов вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Также артисты продолжают поддерживать настроение и боевой дух украинцев с экранов телевизора и переформатировали юмористическую передачу "Чисто News" на "Байрактар News".

Больше о волонтерской деятельности ведущих 1+1 читайте по ссылке.

Справка: Благотворительный фонд группы 1+1 media "Ти не один" был создан 5 лет назад в 2017 году с целью усиления работы известных социальных проектов Здійсни мрію", "Право на освіту", "Переможці", кураторами которых являются телеведущие 1+1. Фонд является платформой развития важных изменений в обществе, в частности, в направлениях образовательной и психологической помощи.