"Приезд организуем": Осадчая наехала на Тодоренко и пригласила рожать второго ребенка в бомбоубежище

Осадчая, Тодоренко / соцсети

Ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко.

В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.

Регина Тодоренко продолжает жить в Москве со своим сыном и мужем, российским певцом Владом Топаловым.

Ведущая жалуется, что особое состояние проходит хуже, чем впервые – она вроде бы постоянно тревожится.

Осадчая решила затронуть тему аполитичности, которой манипулируют известные медийные лица в России и Украине, чтобы оправдать молчание о войне.

"Не хотела трогать снова тему, но нет, напишу, может когда-нибудь лед сдвинется. От беременной Регины Тодоренко молчание еще болезненнее, приглашаем родить в бомбоубежище, приезд организуем", – предложила Катя Осадчая.

Регина Тодоренко родилась в Украине в городе Одесса. Была участницев Фабрики звезд и работала с Натальей Могилевской.

Долгое время вела программу Орел и решка. Вскоре переехала в Россию и вышла замуж за Влада Топалова.

С начала вторжения российских войск в Украину Тодоренко решила молчать. Она ни словам не говорит о войне и продолжает рассказывать в соцсетях о своей жизни, в то время, как ее родители в опасности живут в Одессе.

Многие коллеги раскритиковали Тодоренко за ее позицию молчать о вторжении Путина в Украину.

Читайте также: