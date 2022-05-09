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"Пока Женя нянчит детей": зятя Тимошенко "спалила" в ночном клубе российская модель

9 мая 2022, 20:19

Зять Тимошенко загулял во Франции.

Евгения Тимошенко с мужем. Фото tochka.net

Пока дочь Юлии Тимошенко, Евгения нянчит троих детей в Дубае, ее муж Артур Чечеткин неплохо проводит время в Париже.

Именно в столице Франции, в одном из ночных клубов зятя Юлии Владимировны, засветила в Instagram российская модель Анастасия Пруткина.

Об этом сообщил бизнесмен Сеяр Куршутов, которого цитирует Таблоид.

"Артур Чечеткин. Зять Юлии Тимошенко. Прекрасно проводит время в Париже. Вчера его видели в клубе Aux Trois Mailletz, танцующим в компании с россиянкой Анастасией Пруткиной, которая зачем то, выставила кадр с Артуром в инстаграмм. По моей информации, вылетел "мужчина", 18 февраля, рейсом Киев - Дубай. И по сей день не вернулся. Ориентировочно в середине марта поселился в Париже. В общем, "Вона працює, Вiн танцює", - написал он.

Напомним, в ноябре социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования электоральных симпатий украинцев. В тройке лидеров президентского рейтинга оказались Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Последняя вытеснила с третьего места Юрия Бойк

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