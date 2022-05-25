Иванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше

Иванка Трамп приехала в Польшу чтобы пообщаться с украинскими беженцами / instagram.com/ivankatrump

Старшая дочь предпринимателя, долларового миллиардера и бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп посетила Польшу чтобы встретиться с украинскими беженцами.

Несколько дней она провела в Кракове и Варшаве, общаясь с украинскими детьми, а также морально поддерживая дух их родителей. Трамп привезла с собой гуманитарную помощь, а также успела поработать на кухне на раздаче еды для беженцев из Украины.

Стоит отметить, что общественная деятельница держалась в обществе и выглядела достаточно скромно. Она выбрала два простых наряда для встречи с украинцами - черные брюки и закрытая кофточка в тон и светлый полосатый джемпер и голубые джинсы с завышенной талией.

Фотоотчет путешествия в Польшу Иванка выложила на своей странице в Instagram. Там же она поблагодарила польские и украинские религиозные организации, которые поспособствовали встрече дочери бывшего президента с США с украинцами.

Кроме того Трамп-младшая выразила свое восхищение стойким украинским народом, который сейчас страдает от военной агрессии РФ. "Бесконечно вдохновлена мужеством и силой многих украинских беженцев, которых я встретила в Польше, а также глубоким состраданием и героическими действиями местных религиозных лидеров, помогающих этим семьям в это душераздирающее время. Пусть Бог благословит вас всех!"- написала Иванка.

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