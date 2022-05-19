Брежневу засняли, когда она грузила гуманитарку в фуры

Вера Брежнева стала волонтером / instagram.com/ververa/

Украинскую певицу Веру Брежневу, которая поддержала Украину в войне с россией, заметили за необычным для певицы делом.

Соответствующим видео в своих сториз поделилась волонтер Ольга Руднева.

По словам автора ролика, волонтера Ольги Рудневой, артистка занималась этим с утра, пока мужчины отдыхали. "Парни еще не проснулись, поэтому ранняя птичка Вера Брежнева грузит фуры с самого утра. Все, кому мы обещали, смотрите. Вера действительно загружает фуры", – сказала Руднева.

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На видео видно, что Брежнева в рабочем жилете помогает двигать картонные коробки с гуманитарной помощью, мастерски справляясь с погрузочной техникой.

Напомним, ранее появилась информация о том, как Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе праздновали день рождения композитора в Италии.