Известная телеведущая рассказала, при каких условиях станет президентом Украины

Наталья Мосейчук назвала условия, при которых будет баллотироваться на пост президента Украины / instagram.com/moseichuk.official

Украинская телеведущая и журналистка канала 1+1 Наталья Мосейчук рассказала, как относится к высказыванию Игоря Коломойского о том, что в 2024 году ее стоит выбрать следующим президентом Украины после Владимира Зеленского.

Мосейчук в недоумении, откуда у него вообще возникла эта мысль, и предпочитает считать это шуткой, так как планы покорять большой политический Олимп она не строит.

"Я не понимаю, почему люди считают, что как только у нас телеведущие становятся известны и имеют влияние, они обязательно должны идти в политику. Если это будет какая-то безысходность и люди попросят …" - рассказала ведущая в интервью для КП.

Впрочем, она не исключает, что определенный обстоятельства могут вынудить ее баллотироваться в гаранты страны. При этом она отмечает: нынешний президент воплотил в себе все ценности украинского народа, особенно сейчас, когда в стране идет война. Зеленского Мосейчук считает идеальным лидером, поэтому пока не видит смысл обдумывать вопрос президентства всерьез.

"Я повторюсь, Владимир Зеленский уже так говорил – "если люди попросят". Действительно, если это будет какая-то безысходность и люди попросят… Но я даже не понимаю, что должно произойти! У нас есть замечательный президент, у нас есть лидер, уже с мировым именем, которого мы здесь внутри, по-моему, еще недооцениваем. Но он – лидер Свободного Мира, в него верят, он имеет авторитет и, надеюсь, возможности и желание сделать головокружительные преобразования в нашей стране", - поделилась она.

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Ранее другая украинская журналистка и ведущая - Катя Осадчая, жестко обратилась к предателям Родины, пожелав им скорой встречи со смертью.

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