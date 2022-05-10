"Такого народа нет и нас надо вырезать": подробности о нападении в Берлине от Натальи Мосейчук

Наталья Мосейчук рассказала подробности нападения на съемочную группу 1+1 в Берлине / Пресс-служба

Вчера, 9 мая, в Трептов Парке россияне и участники акции в честь "Дня Победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН и ведущую Наталью Мосейчук, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Нападение совершили участники акции, которые пришли к мемориалу воинам красной армии в Трептов Парке, принеся с собой запрещенную на период 8-9 мая в Германии символику - георгиевские ленты и красные флаги. Когда участники акции услышали украинский язык - напали на журналистов выкрикивая призывы к насилию.

"Говорили, что такого народа как украинцы не существует и что нас надо вырезать. Причем с большим пылом об этом кричали Русские женщины. Это ужаснуло и поначалу ввело нашу съемочную группу в немой ступор. И тогда я просто спросила - Кто ответит за Бучу? В ответ - только угарные крики из нарративов советского зомбоящика. Никакого сочувствия. Никто не опустил глаза. Готовы были идти в рукопашную", - рассказала об инциденте ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

Также на своей странице в Facebook телеведущая поделись, что поразило ее в этой ситуации больше всего.

"Главный лозунг сегодняшнего "победобесия" здесь, в Берлине, был: взяли Берлин один раз, возьмем и второй раз. Это горлопанили люди, которым Германия дала бытовой комфорт и демократию. Они неблагодарны. Империя зла, чей конец близок", - написала Наталья Мосейчук.

В настоящее время известно, что полиция задержала россиянина, который набросился на съемочную группу ТСН. Открыто административное дело. Минимум, что ему грозит - штраф, максимум, если он не имеет статуса в Германии - депортация. Посольство Украины в Германии призывает полицию немедленно принять все необходимые меры для расследования нападения на съемочную группу 1+1 и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении посольства.

Напомним, накануне в Германии были запрещены любые действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии - буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту, а также флаги россии, ссср и так называемых "лнр" и "днр". Кроме того, власти Германии запретили также демонстрацию украинского флага во время мероприятий, посвященных Дню Памяти и примирения. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "пощечиной Украине и украинскому народу".

Больше подробностей о нападении на съемочную группу ТСН и ведущую, смотрите в сюжете:

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