Макс Покровский призвал российские войска покинуть Украину / instagram.com/max_pokrovskiy

Российский музыкант, лидер рок-группы Ногу Свело! Макс Покровский к празднику 9 мая выпустил клип, в котором призывает русских солдат возвращаться домой.

Ролик начинается с кадров различных футбольных команд, которые выходят на поле с флагами Украины на плечах, трибуны, также с украинской символикой, ликуют. Затем, появляются отрывки со съемок парада на День победы с красной площади. Только российские солдаты и военная техника движутся в обратную сторону, движутся назад.

На мелодию известной футбольной кричалки Покровский положил новый антивоенный лозунг: "Ждет мама солдат! россия, назад!"

На своей странице в Instagram лидер Ногу Свело! написал: "9-го мая 1945-но года мир вернулся в дома наших предков. В русские избы, казахские юрты, белорусские и украинские хаты. У них была одна победа на всех, одно мирное небо на всех и одно общее желание: чтобы война больше никогда не повторилась.

Но пришли инопланетяне. И "никогда не допустить" превратилось в "можем повторить". И вот настал день, когда российскую военную технику "украсили" символы Z, те самые, под которыми войска СС истребляли наших предков. В украинском небе полетели ракеты.

Кто эти инопланетяне? Какую форму жизни они представляют? К какой форме жизни мы сами принадлежим? Ответы на эти вопросы мы будем искать долгие годы. Но эту войну нужно остановить прямо сейчас!"

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Ранее певица Лолита, родом из Закарпатья, поразила фанатов своим цинизмом - на 9 мая вспомнила деда-ветерана и Львов, но продолжает игнорировать войну в Украине.

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