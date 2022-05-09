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Парад лицемерия: Лолита на 9 мая вспомнила деда-ветерана и Львов, но забыла про войну в Украине

9 мая 2022, 16:30

Певицу "разнесли" в комментариях за циничное умалчивание трагедии, которую вряд ли одобрил ее героический предок.

Лолита на 9 мая вспомнила деда-ветерана и Львов, но забыла про войну в Украине / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Певица Лолита Милявская родом из Закарпатья, до начала полномасштабной войны в Украине ее мать и дочь жили в Киеве. В первые дни артистка со слезами на глазах умоляла спасти ее семью, но как только ее близкие оказались рядом, Лолита вмиг забыла о войне. С тех пор она лишь жаловалась на санкции в рф, и продолжала гастролировать.

Но 9 мая, в День победы, Милявская очнулась - вспомнила и родной Львов, и дедушку, который был участником Второй мировой войны.

"Деда, Ты каждый раз в этот День вытирал с лица так, чтобы никто не видел слезу.. Но я, лет пяти, держащаяся за Твою руку, всегда это замечала.. Ты навсегда во Львове. И мои воспоминания, связанные с Парадами Победы, тоже из этого города, потому что это был ритуал! С Дедой на Парад! Только у меня ощущение Праздника, а у Тебя, и я только сейчас понимаю, Боли.. Ветеранов осталось очень мало, но есть ещё дети войны, как моя Мама. Они генетически вздрагивают при этих словах, хоть помнят уже отчетливо послевоенные годы", - пишет на своей странице в Facebook артистка.

Иронично, но ни слова о войне, которая идет сейчас, она не написала. Ни н новых детях войны, ни о ветеранах, ни даже о боли и слезах, которые приносит современный фашизм.

Припомнила Лолита и фразу, которая, как она верно подметила, звучала в каждом доме после Великой Отечественной: "Лишь бы не было войны". Правда и ее не смогла дописать - слово "война" магическим образом исчезло из лексикона пророссийских звезд: "Спасибо Бабулям и Дедулям за привитое уважение к Хлебу, к Труду. Да, и за фразу, которая звучала в каждой семье после Великой Отечественной "Лишь бы не было…"

В комментариях подобный пост со стороны Лолиты сочли лицемерием, ведь едва ли ее дедушка был бы рад ее молчанию и преклонению перед страной-агрессором, пока та бомбит их родной Львов:

"Ветеранов осталось очень мало и они сейчас переживают вторую оккупацию Украины рашистами. Никогда не забудем и не простим. Слава Україні!"

"Лишь бы не было…" Верх цинизма упоминать эту фразу сегодня!!!! Неужели, вы действительно настолько жестоки, что можете делать вид, что войны нет?! Делать вид что Россия не напала на "братскую страну"?!! Тысячи людей! Сотни городов и сел! Украина в руинах и страданиях А ведь Деда ваш все видит оттуда…"

"Современная россия больше не имеет отношения к этому великому событию!"

"То ,что она из Украины, она ни когда не скрывала, сейчас она транслирует себя как рядовая россиянка. В сфере того, что я вижу в Украине, это огромная боль и трагедия на фоне чудовищной лжи... Бойтесь не врагов, а тех, с чьего молчаливого согласия все происходит - это тоже выбор".

"Дед, наверное, в гробу переворачивается, глядя с небес, что рашисты делают с городами, сёлами Украины. Смерть, разруха, фашистов превзошли во всем. Так что не упоминайте свою Родину, которую вы предали, отщепенцы".

"А теперь на Ваш любимый Львов летят ракеты с Вашей новой любимой Родины. Вам нельзя писать ни слова о фашизме. Он среди вас".

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