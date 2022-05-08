Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

Андрей Макаревич рассказал вещий анекдот из жизни / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич рассказал анекдот из прошлой жизни, который стал реальностью.

Так, выступающий против войны в Украине и осуждающий политику рф артист вспомнил о разговоре, которые состоялся у него с его товарищем около 15 лет назад, предположительно во время второго срока президентства путина.

Уже тогда у Макаревича закрались сомнения в том, что путин - подходящая кандидатура для управления страной.

"Лет пятнадцать назад случился у меня спор с моим товарищем. Я высказывал осторожное сомнение в том, что сотрудник КГБ - лучшая профессия для президента страны. Мой товарищ уверял меня, что лучше и быть не может: всесторонняя подготовка, информированность о реальном положении вещей, ответственность, любовь к Родине... "Ну а кем, по твоему, он должен быть?" - говорил он. "Ну не артистом же!" - рассказал музыкант.

Сейчас Макаревич отчасти с восторгом, отчасти с сожалением отметил, насколько ироничным и жизненным оказался этот бытовой анекдот, когда путин, как бывший сотрудник кгб, оказался дискредитирован кровавой войной, развязанной против Украины, а Владимир Зеленский, как бывший артист, показал удивительную силу и стойкость. "В удивительном мире живём", - пишет артист.

Андрей Макаревич рассказал вещий анекдот из жизни / facebook.com/makarevichav

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Ранее Андрей Макаревич посетил вечеринку ко Дню рождения Аллы Пугачевой в Израиле, за что получил массу негатива в свой адрес.

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