Пугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумиров

Пугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле / Коллаж

15 апреля 2022 года российская певица Алла Пугачева отметила 73-ий День рождения. В Сети появилось свежее фото Примадонны с праздника в компании семьи и друзей.

Сейчас она находится в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. Если ранее говорилось, что россию семья артистов покинула в целях отдыха, то теперь стало понятно - что на Земле Обетованной им придется обосноваться надолго.

Причиной тому послужила травля Максима Галкина в рф за его публичное осуждение политики путина и войны в Украине. Звездные супруги сейчас в опале на родине, которая ранее возносила их на пьедестал.

Впрочем, не похоже, что это сильно огорчает Пугачеву и Галкина. На День рождения Аллы Борисовны была устроена веселая вечеринка для друзей и близких. Среди гостей оказался Андрей Макаревич, который также не молчит о военных преступлениях рф против Украины, и смело критикует российскую власть.

Для празднования своего 73-го Дня рождения Пугачева выбрала длинное платье из легкой ткани золотисто-оливкового цвета в белый горошек, и массивные белые ботинки. На фото она стоит в компании друзей и младшей дочери Лизы.

Алла Пугачева "в изгнании" чувствует себя весьма неплохо / instagram.com/mir_znamenitostei

В комментариях Примадонну ругали, на чем свет стоит. Кто-то зло подшучивал над возрастом и внешним видом женщины, кто-то - упрекал некогда главный символ российской эстрады в предательстве:

"Ну, плохой конец жизни! Все зачеркнула".

"Надо же с кем-то тусить. Макаревич, тоже молодожён и молодой папаша. Еле стоят, друг друга подпирают. Крутая молодежь".

"Совсем чокнулись на старости лет".

"Надеюсь, они там все до конца своих дней. В изгнании".

"Предатели в куче?"Читайте также"Он потерял все, замка нет": Галкин расплачивается за поддержку Украины в войне с Россией

Ранее стало известно, что Максима Галкина уволили с Первого канала за критику Путина и войны в Украине.

Другие новости: