Правда глаза колет: Максим Галкин уволен с Первого канала за критику Путина и войны в Украине

Максим Галкин уволен с Первого канала за осуждение войны в Украине / instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и комик Максим Галкин публично осудил военные действия рф на территории рф, и вскорости выехал со своей семьей в Израиль.

Там он продолжает активно гастролировать и вести социальные сети. Однако из них исчезли семейно-шутливые настроения. Взамен Галкин стал записывать разоблачающие российскую власть видеоролики.

Артист признался, что за ним на родине устроена травля, однако это не пугает его - он продолжает осуждать военные преступления кремля, вроде приказов бомбить спальные районы Одессы в канун светлого праздника Пасхи.

За дерзость, храбрость и нежелание плясать под дудку путинской пропаганды Галкин поплатился карьерой - его концерты в россии отменяют, организаторов запугивают, а теперь еще и уволили с Первого канала, где он работал последние 5 лет в программе Сегодня вечером.

"Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе - кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других", - сообщает росСМИЧитайте также"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на Симоньян

Лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич резко высказывается против военной агрессии рф в Украине, и не менее жесток к тем, кто эту войну одобряет - их артист считает "мудачьем" с деревом в голове.

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