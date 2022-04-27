Андрей Макаревич рассказал, кого в России он считает дурачьем

Андрей Макаревич рассказал, у кого в России "дерево вместо головы" / facebook.com/makarevichav

Лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич резко высказывается против военной агрессии рф в Украине, и не менее жесток к тем, кто эту войну одобряет.

Он оказался среди тех российских артистов, которые публично выразили свое несогласие с кровавой политикой кремля, и покинула страну. Сейчас Макаревич живет в Израиле.

Ранее на своей странице в Facebook он написал крайне экспрессивный пост, обращаясь к тем россиянам, которые предпочитают доверять лживой российской пропаганде, а звезд, которыми некогда восхищались, критикуют, считают предателями. "Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия - они, а не вы", - написал музыкант.

В интервью Ксении Собчак Андрей Макаревич объяснил свою позицию. "Я имел в виду неумных хамов, которые позволяют себе в сети очень нехорошо писать о людях, которым они в подметки не годятся. Только это меня взбесило. ... 100 лет общаюсь с Аллой Борисовной. Что она сделала, какому количеству людей она подарила радость и счастье своей работой! Знаю, сколько Чулпан делала и делает, помимо того, что она гениальная актриса. Скольких детей спасла Хаматова со своим фондом", - рассказал он.

Впрочем, лидер Машины Времени ясно дал понять, что прозвучавшее ранее - не попытка оправдаться; своего мнения он не изменил: люди, которые поддерживают войну в Украине, не имеют право на личное мнение в принципе.

"Это дерево вместо головы. Эти люди меня совершенно не интересуют", - подытожил Макаревич.

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Ранее четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн показала трогательное семейное фото с супругом и их новорожденным сыном.

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