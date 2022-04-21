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"Святое семейство": молодая жена Макаревича показала нежное фото с музыкантом и новорожденным сыном

21 апреля 2022, 20:22

Эйнат рассказала забавную историю о том, как малыш "готовился к первой серьезной фотосъемке.

Жена Макаревича показала новое фото новорожденного сына / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн показала трогательное семейное фото с супругом и их новорожденным сыном.

Эйтан родился 30 марта 2022 года в Израиле. Для Эйнат это - первые ребенок, для Макаревича - четвертый. Музыкант охарактеризовал его, как "отличного парня", а новоиспеченная мама с удовольствием показывает свежие снимки мальчика.

Недавно Эйтан Андреевич снялся в своей первой профессиональной фотосессией, с которой, вопреки опасениям родителей, справился весьма достойно, как для человека, которому нет и месяца.

"Есть дети, которым с родителями повезло, а есть наш Эйтани, которому повезло еще больше! В общем, повезли мы его на фото-сессию, сломав накануне не одно копье масайских вождей. Ожидали, что детка будет бузить, плакать, страдать, а мы, ехидны такие, светить ему в глаза прожекторами и вспышками.

Но вдруг все оказалось совершенно наоборот. Ира виртуозно завернула его, точно младенца Моше, в... в... ну, в общем, во что обычно заворачивают младенцев, он уснул и проснулся лишь когда мы с него обмотку эту сняли и одели в гражданское", - описала первое "взрослое" приключение малыша супруга Макаревича.

Жена Макаревича показала новое фото новорожденного сына / instagram.com/_einatklein_

Поклонники колоритной парочки пришли в восторг от нежного семейного кадра с Эйтани, Эйнат и Андрее Макаревичем:

"Прямо святое семейство. Красавцы невероятные!❤️"

"Фото атмосферное!!! Лица хорошие. Здоровья и Мира всем!"

"Повезло и малышу Эйтани, и родителям! Красивые и счастливые! Доброго здоровья и долгих лет! ❤️"

"Чудесное фото!!! Чудесный малыш!!! И чудесны родители его!!! Счастья вам всем, дорогие!!!"

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Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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