"Если бы не эта история с Украиной": Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь

Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь / instagram.com/makarevich_andrey_official/

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич дал откровенное интервью, где в очередной раз подчеркнул абсурдность российской войны против Украины

С молодой супругой и сыном они живут теперь в Израиле. Музыкант не стал оставаться в стране, которая бомбит мирные украинские города. Но пока что он не чувствует себя израильтянином.

"Пока мне очень мешает слабое владение языком. Я поздно взялся за его изучение. Взялся бы я лет двадцать назад, я бы уже легко и свободно говорил. А это очень важная, может быть, даже первая вещь для изучения страны", - заявил Макаревич в интервью изданию "Вести".

Война России стала той болью для артиста, с которой приходится справляться каждый день.

Читайте такжеМакаревич высказался, чей борщ и сравнил его с польской водкой"Если бы не эта история с Украиной, я был бы абсолютно счастливый. Это сильно омрачает существование",

Напомним, ранее российский рок-певец, который несмотря на войну россии в Украине, продолжает поддерживать украинцев, сообщил о рождении четвертого сына.

Ранее лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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