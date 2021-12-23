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68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

23 декабря 2021, 10:25
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Жена музыканта, младше его на 30 лет, беременна первенцем.

Андрей Макаревич с четвертой женой Эйнат Кляйн / instagram.com/_einatklein_

68-летний музыкант Андрей Макаревич и его 38-летняя жена Эйнат Кляйн ждут ребенка.

Это будет первый совместный малыш пары, первенец для Кляйн и четвертый ребенок музыканта - у Макаревича уже есть две дочери и сын от предыдущих отношений.

Новость о беременности четвертой жены артиста рассказал Telegram-канал НеМалахов со ссылкой на личные источники. Сами супруги предстоящее пополнение в семье пока не комментируют.

Слухи о беременности Кляйн появились после посещения парой светского мероприятия, на котором женщина появилось в "маскировочном" наряде - брюках и светлой кофте свободного кроя. Также в социальных сетях в последнее время жена музыканта делится преимущественно архивными кадрами или фото, на которых видно только ее лицо.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн в браке с 2019 года. Пара познакомилась во время путешествия по Эфиопии.

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Ранее "Геля из СВ-шоу" актриса Радмила Щеголева рассказала о близости с Андреем Данилко.

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