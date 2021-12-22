"Геля из СВ-шоу" актриса Радмила Щеголева рассказала о близости с Андреем Данилко

Украинская актриса театра и кино Радмила Щеголева / facebook.com/schogoleva.r

Украинская актриса театра и кино Радмила Щеголева ольше всего запомнилась зрителю в качестве Гели, молчаливой помощницы главной героини из популярного в начале 2000-х СВ-шоу.

Тогда ее партнером по съемкам был Андрей Данилко в амплуа задорной Верки Сердючки. Со временем их с "Гелей" пути разошлись, но Щеголеву даже спустя почти двадцать лет спрашивают, какие отношения на самом деле связывали ее с Данилко.

В интервью в рамках шоу Не ври мне актриса решила расставить точки над i в этом вопросе.

"Был ли у меня с Андреем роман? Сколько раз я уже отвечаю на этот вопрос... Как хотите, так и думайте. Я его воспринимаю, как близкого человека. ... Близость была. Я была влюблена в жизнь в этот момент. И благодаря ему. Потому что это был мужчина, который мог тебя расслабить настолько, что ты просто наслаждался тем, что тебя окружает, и теми людьми, которые тебя окружают. И эта свобода существования и смех на постоянной основе, это было настолько круто, что казалось, будто ты летаешь. И ты не можешь быть не влюбленным. В этот момент ты влюблен во все, что тебя окружает. И в людей, конечно", - так описала свои отношения с Данилко Радмила Щеголева.

Что же касается интимной стороны их близости, актриса ответила категорично - секса у них не было.

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