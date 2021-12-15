Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

Артист поделился раритетным кадром со съемок.
Актер, музыкант и комик Андрей Данилко решил потешить поклонников ностальгическими кадрами периода рассвета его арт-персонажа Верки Сердючки.
Мужчина выложил кадр со съемок музыкального юмористического фильма Приключения Верки Сердючки, который увидел мир 31 декабря 2005 года. Фото сделано в 2004 году в Киеве, о чем лаконично сообщил Данилко в подписи.
В кадре всеми любимая звезда - актриса, певица, продавщица, проводница, в общем настоящая "украинская Золушка" из глубинки Вера Васильевна (Валерьевна) Сердюк (позже - Сердючка).
На артистке - фирменный берет, серый плащ, на шею повязан цветастый платок. В руках она держит яркий синий зонт в цветочек со сломанной спицей.
На лице - характерный для многих сценических образов Верки яркий макияж: голубые тени и красная помада.
Такой запомнили Верку Сердючку поклонники после ее культового образа проводницы. Для многих фильм Приключения Верки Сердючки - предвестник скорого наступления новогодних праздников. И, конечно, огромная доза приятных воспоминаний и позитива.
Под фото, которое выложил Данилко, преданные фанаты вновь поблагодари артиста за его замечательную Веру:
"Звездище! Обожаю бесконечно ❤️"
"Андрей моя любовь, он талантище, глыба, самородок, здоровья ему крепкого".
"❤️ Вера, это любовь ❤️"
"Образ отпад! Без улыбки не возможно смотреть! Данилко Андрей Михайлович - народная любимка ❤️"
"Вера, моя любовь! ❤️"
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