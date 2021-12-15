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Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

15 декабря 2021, 11:34
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Артист поделился раритетным кадром со съемок.

Андрей Данилко показал, как выглядела Верка Сердючка 17 лет назад / instagram.com/v_serduchka

Актер, музыкант и комик Андрей Данилко решил потешить поклонников ностальгическими кадрами периода рассвета его арт-персонажа Верки Сердючки.

Мужчина выложил кадр со съемок музыкального юмористического фильма Приключения Верки Сердючки, который увидел мир 31 декабря 2005 года. Фото сделано в 2004 году в Киеве, о чем лаконично сообщил Данилко в подписи.

В кадре всеми любимая звезда - актриса, певица, продавщица, проводница, в общем настоящая "украинская Золушка" из глубинки Вера Васильевна (Валерьевна) Сердюк (позже - Сердючка).

На артистке - фирменный берет, серый плащ, на шею повязан цветастый платок. В руках она держит яркий синий зонт в цветочек со сломанной спицей.

На лице - характерный для многих сценических образов Верки яркий макияж: голубые тени и красная помада.

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Андрей Данилко в образе Веры Сердюк на съемках Приключений Верки Сердючки / instagram.com/v_serduchka

Такой запомнили Верку Сердючку поклонники после ее культового образа проводницы. Для многих фильм Приключения Верки Сердючки - предвестник скорого наступления новогодних праздников. И, конечно, огромная доза приятных воспоминаний и позитива.

Под фото, которое выложил Данилко, преданные фанаты вновь поблагодари артиста за его замечательную Веру:

"Звездище! Обожаю бесконечно ❤️"

"Андрей моя любовь, он талантище, глыба, самородок, здоровья ему крепкого".

"❤️ Вера, это любовь ❤️"

"Образ отпад! Без улыбки не возможно смотреть! Данилко Андрей Михайлович - народная любимка ❤️"

"Вера, моя любовь! ❤️"

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Ранее Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата.

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