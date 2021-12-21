"Настя Каменских в старости": странный образ Ани Лорак в высоких трусах и с афро удивил фанатов

Ани Лорак удивила поклонников сходством с Пугачевой и Каменских / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак в честь предстоящих новогодних праздников устроила "парад" концертных образов.

Так артистка показала фанатам необычный лук, из-за которого ее сравнили с Аллой Пугачевой или "постаревшей Настей Каменских".

Поклонников возмутила также попытка копировать не только манеру исполнения и песни известной поп-дивы Уитни Хьюстон, но и ее внешний вид.

Для концерта Лорак примерила сверкающую кофту, трусы с завышенной талией, колготки в сетку и высокие ботфорты до середины бедра на массивной платформе. На голове у артистки - прическа афро - объемный начес с мелкими кудрями.

Подобный подбор наряда оценили не все даже самые преданные поклонники. Впрочем Лорак хвалят и за смелость в экспериментах с образами, пусть даже не всегда успешных.

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Ани Лорак в трусах с прической афро / instagram.com/anilorak

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