"Настя Каменских в старости": странный образ Ани Лорак в высоких трусах и с афро удивил фанатов

Артистка сама на себя не похожа.
Певица Ани Лорак в честь предстоящих новогодних праздников устроила "парад" концертных образов.
Так артистка показала фанатам необычный лук, из-за которого ее сравнили с Аллой Пугачевой или "постаревшей Настей Каменских".
Поклонников возмутила также попытка копировать не только манеру исполнения и песни известной поп-дивы Уитни Хьюстон, но и ее внешний вид.
Для концерта Лорак примерила сверкающую кофту, трусы с завышенной талией, колготки в сетку и высокие ботфорты до середины бедра на массивной платформе. На голове у артистки - прическа афро - объемный начес с мелкими кудрями.
Подобный подбор наряда оценили не все даже самые преданные поклонники. Впрочем Лорак хвалят и за смелость в экспериментах с образами, пусть даже не всегда успешных.
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Ранее появилось фото с крещения младшего сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей на День святого Николая.
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