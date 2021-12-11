Лорак в платье с неприличным разрезом и декольте похвасталась наградой в Кремле

Ани Лорак получила примию Золотой Граммофон / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак удивила откровенным образом на церемонии вручения премии "Золотой Граммофон", которая проходила в Кремле.

Артистке нравится подчеркивать свои достоинства. В гардеробной у нее есть платья, костюмы, пальто и юбки. Она не раз отдавала предпочтения и комбинезонам. Но на этой церемонии она появилась в довольно смелом образе - певица одела ультра короткое платье с пикантными разрезами.

"Счастлива, что в ваших сердцах отозвалась эта драматическая история! Золотой Граммофон за песню "Наполовину" из альбома "Я жива". Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали", - написала Лорак в подписи к посту.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Ранее мы сообщали, что дочь Ани Лорак, 10-летняя София Муратовна Налчаджиоглу привлекла внимание поклонников нелепыми видео, которые сама же и выкладывает в Сеть. Новый ролик вызвал бурю негодования и критики своим крайне неприятным содержанием.