"Очень мерзко выглядит!": дочь Ани Лорак захейтили за странные видео в Instagram

Ани Лорак с дочерью Софией / instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак, 10-летняя София Муратовна Налчаджиоглу привлекла внимание поклонников нелепыми видео, которые сама же и выкладывает в Сеть.

Новый ролик вызвал бурю негодования и критики своим крайне неприятным содержанием.

Соне 10 лет. Девочка активно ведет собственный блог в Instagram. В нем дочь Ани Лорак делится забавными видео и личными фото из повседневной жизни.

София Налчаджиоглу, дочь певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена, создает видеоролики самостоятельно, используя различные фильтры. Чаще всего девочка появляется в кадре с макияжем и в накладных эльфийских ушках.

Новый ролик от Сони вызвал волну критики от поклонников певицы. Девочка, используя зеркальный фильтр, сняла, как ест собственный палец, который затем превращается в нелепые усы. Видео дочь Ани Лорак оставила без подписи.

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Но это сделали за девочку комментаторы - под роликом собралась масса хейтеров, осуждающих странное поведение ребенка:

"Очень мерзко выглядит! Для чего это, ты же очень красивая девочка, тебе это не идет!"

"Фууу отвратительное видео".

"И все лицемерят, типа ой какая классная, что тут красивого, фууууу".

"Жесть!"

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