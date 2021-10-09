"Мало мозгов": Игорь Кондратюк взъелся на Ани Лорак после ее признания о жизни в России

Ани Лорак впервые за 7 лет рассказала почему гастролирует в РФ / скриншот с видео

Шоумен и продюсер Игорь Кондратюк резко высказался в сторону Али Лорак, которая впервые за многие годы дала интервью украинскому телеканалу.

В комментарии "ЖВЛ" певица пояснила, что выступает в России, так как "дарит музыку без границ". По мнению Кондратюка, Ани Лорак "закопала" себя свежим интервью.

"Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, в которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется. Она даже не поняла - почему "ее не поддержали украинские политики", - написал продюсер на своей страничке в Facebook.

Также Кондратюк возмутился, что государство не урезает права тех звезд, которые переключились на сторону России. Он смело называет их коллаборационистами.

Читайте такжеПервая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке"Воюющее с агрессором государство Украина должна бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", — подытожил шоумен.

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Ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить любые концерты российских звезд в Украине. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

Шоумен назвал "диким и бесчестным" то, что концерты русских в Украине до сих пор не запрещены. Также он добавил, что позволять российским звездам выступать в Украине – это нонсенс и коллаборация с агрессором.