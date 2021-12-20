Катя Осадчая и Юрий Горбунов в вышиванках крестили младшего сына Данила на Аскольдовой могиле

У малыша в этот день состоялся тройной праздник.
19 декабря 2021 на День святого Николая Юрий Горбунов и Катя Осадчая крестили своего младшего сына Данила. В этот же день карапузу исполнилось 4 месяца.
Небольшая церемония состоялась в Киеве, в Церкви святого Николая на Аскольдовой могиле. В церкви было немноголюдно - Данила Горбунова крестили в окружении самых близких.
При крещении малышу дали имя Николай, в честь святого Николая - покровителя детей и моряков.
Кто стал крестными родителями малыша пока не известно. Среди гостей на обряде присутствовали Потап и Настя Каменских, так как Алексей Потапенко приходится крестным отцом старшему сыну Осадчей и Горбунова Ивану.
Очевидно, для приглашенных на крестины гостей был определенные дресс-код - и мужчины и женщины присутствовали на церемонии в нарядах с украинской вышивкой и этническими мотивами.
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