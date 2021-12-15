Внучка Софии Ротару с женихом-миллионером показала трогательные кадры со свадьбы

Новый выход в свет внучки Софии Ротару с женихом / instagram.com/denzhadanov

Внучка Софии Ротару показала трогательные кадры с возлюбленным - успешным бизнесменом Денисом Жадановым.

Пара прилетела на тихоокеанское побережье Мексики, в Акапулько, чтобы посетить свадебную церемонию их общего знакомого. Оттуда влюбленные постили фотографии и сторис.

На фото Софии Евдокименко - атласный костюм (блуза и длинная прямая юбка) серебристо-оливкового цвета и туфли-лодочки на шпильке оттенка фуксия, на ее женихе - классический черный костюм и туфли, а также белая рубашка. Пара позирует, обнявшись, Жаданов целует свою невесту в висок.

После демонстрации кадров с чужого праздника любви, внучку Софии Ротару засыпали в комментариях вопросами, когда же она решится связать себя узами брака с женихом. Об этом девушка тактично умалчивает.

Похоже, молодые люди просто наслаждаются обществом друг друга. Ведь совместную фотографию со свадьбы Евдокименко подписала: "LOVE is the answer ❤️ (любовь - это ответ - прим. редактора)".

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София Евдокименко и Денис Жаданов на свадьбе / instagram.com/iamsofiaeve

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