Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

С кем строит отношения Дмитрий Шевченко после Холостячки? / instagram.com/dmitrij_sheff

Финалист романтического реалити-шоу Холостячка-2 Дмитрий Шевченко был буквально раздавлен, что певица Злата Огневич пренебрегла им ради Андрея Задворного.

Однако отношения Холостячки и ее избранника не сложились, а Дмитрий Шевченко решил двигаться дальше.

В недавнем интервью он признал, что его сердце несвободно, однако комментировать, заняла ли его вновь Огневич, не стал. Впрочем, это и не обязательно, ведь позже Шевченко заявил, что никакой романтики между ним и Златой быть больше не может, только дружба.

Получается, что в жизни мужчины появилась новая брюнетка.

Дмитрию Шевченко приписывают роман с Екатериной Шеффер - певицей и участницей первого сезона Холостяка. Посты с Шеффер начали часто появляться на страничке мужчины в Instagram, к тому же их объединяет общая любовь к спорту.

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Екатерина Шеффер - вероятна возлюбленная Дмитрия Шевченко / instagram.com/katyasheffer

Под недавним видео с общей тренировки Шеффер и Шевченко поклонники уже поздравляют влюбленных с тем, что они нашли друг друга:

"Ой, класс, очень классная пара".

"Дима встретил прекрасную девушку! Катя, пересмотрела Ваши фото и получила эстетическое удовольствие, насколько Вы красивая, с прекрасным вкусом !!!! В общем Диме очень повезло , шикарный мужчина нашёл достойную женщину ! Пусть все у вас получится ❤️❤️❤️"

"Очень бы хотелось чтобы именно Вы были в отношениях с Димой, очень красивая девушка!"

"Очень расстроилась, что Злата не выбрала Диму, но теперь очень рада этому! Дима встретил намного красивее. Катя просто Богиня красоты! Дима + Катя = ❤️ Счастья Вам!"

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Ранее Злата Огневич рассказала, что больше не будет прежней после проекта, и нашла новую цель в жизни.

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