"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

Злата Огневич больше не тоскует после ухода Задворного / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и участница романтического реалити Холостячка Злата Огневич решила поставить точку в ее "истории" с этим проектом.

Холостячка-2021 закончилась на мажорной ноте: звездная героиня выбрала себе принца - бизнесмена Андрея Задворного, и он ответил ей взаимностью.

Однако влюбленные пробыли вместе крайне недолго. За полтора месяца Задворный понял, что влюбленности недостаточно, а более сильных чувств к Огневич не испытывал.

На пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта стало известно, что пара больше не вместе. Огневич выразила сожаление, что не заметила "сигналов" раньше - пересматривая реалити, она пришла к выводу, что если бы она не была ослеплена любовью к Задворному, она, вероятно, сделала бы другой выбор.

Но судьба распорядилась иначе. Своей историей о невзаимных чувствах Огневич вдохновила тысячи фанатов проекта. В социальных сетях с артисткой начали делиться аналогичными историями из собственной жизни. Огневич поблагодарила их за это, отметив, что этот болезненный опыт и их поддержка сделали ее только сильнее.

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"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших- время всё расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе," - подвела итоги проекта певица.

После Холостячки жизнь Огневич круто изменилась / instagram.com/zlata.ognevich

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Ранее стало известно, кто мог стать Холостячкой-2021 вместо Златы Огневич.

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