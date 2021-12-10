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"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

10 декабря 2021, 23:48

Паре пришлось длительное время скрывать свои отношения.

В финале Холостячка Злата Огневич выбрала Андрея Задворного / instagram.com/zlata.ognevich

После проекта Холостячка у Златы Огневич и Андрея Задворного завязались отношения, но по правилам шоу им было запрещено демонстрировать их и появляться на людях.

Им пришлось держать интригу до финала. Появившись в студии пост-шоу 31-летний бизнесмен Андрей Задворный признался, что из отношения продлилсь всего полтора месяца.

"Мы не вместе. Я был счастлив, она была счастлива. Потом я ощутил, что когда я ухожу, у меня нет желания вернуться к ней. У меня пропали чувства. Я не отвечал взаимностью. Решение расстаться исходило из моих эмоций. Раньше я был влюблен, но влюбленность прошла. По каким причинам – я не знаю", - заявил он.

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"Это был шок. Меня как будто бульдозером переехали", - призналась певица.

Напомним, в финале Холостячки Огневич выбрала Андрея Задворного.

"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет верю", - написала Злата на своей страничке в Instagram сразу после финала проекта.

Автор: Сергей Кущ
viber
Злата Огневич Холостячка 2021
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