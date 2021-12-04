Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

Залата Огневич сказала "да" Андрею Задворному / instagram.com/zlata.ognevich/

Финал "Холостячки" был эмоциональным и непредсказуемым. Каждый из участников стремился стать избранником Златы Огневич. Мужчины строили с ней отношения в течение трех месяцев, мечтали о семье, общем будущем после шоу.

Но только одному участнику Злата могла ответить взаимностью. Им стал Андрей Задворный.

"Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой! Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет верю", - написала Злата на своей страничке в Instagram сразу после финала проекта.

Злата Огневич и Андрей Задворный / instagram.com/zlata.ognevich/

Такой выбор Холостячки, мягко говоря, удивил зрителей - многие были возмущены, что она не сказала "да" Дмитрию Шевченко."Самое большое разочарование вечера, очень жаль, Ваши глаза говорили другое"

"Почему этой любви раньше никто не заметил", "Боже, как я плакала за Диму", "Как же так можно было поступить с Димой? Все, больше Холостячку не смотрю! Это трындец какой-то!", "Сердцу конечно не прикажешь, но мне вообще не понятен Ваш выбор", "Ты ещё никогда так не ошибалась", "Очень не понятен ваш выбор...так растворилась в Диме сначала, а потом подумала, и полюбила Андрея!", - писали в комментариях под постом Златы.

Комментарии под постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Комментарии под постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Комментарии под постом Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Ранее мы сообщали, что перед финалом проекта артистка разоткровенничалась с Олей Поляковой о личной жизни на съемках шоу Новогодняя Маска. Ей Огневич призналась, что 2021 год был самым романтичным в ее жизни. На вопрос о замужестве певица также дала откровенный ответ: "Замуж не вышла, но мы планируем".