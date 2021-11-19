Одетая только в пену Злата Огневич соблазнительно позировала в ванной

Певица рассказала, как заниматься с любимым партнером всем, чего душа желает.
Певица и Холостячка Злата Огневич, пребывая в романтическом настроении, решила порассуждать о том, как правильно можно и нужно развлекаться с любимым человеком.
Свои мысли артистка дополнила пикантными фото прямиком из ванной комнаты. Воздушные облака пены, которые кокетливо прикрывали тело Огневич, очевидно и вдохновили певицу на легкие и "воздушные" рассуждения.
"Представим, что нет условностей и Вы можете заниматься с любимым партнёром всем, чего душа желает! ... Взрослым тоже можно мечтать, вообще- ВСЁ можно, что делает тебя счастливым. А ребячиться нужно не только детям, а и взрослым! Причём взрослые могут делать это совершенно осознанно- идти в разные эмоциональные этапы своего развития, и получать море классных ощущений!" - размышляла певица под фото.
Далее Огневич предложила несколько вариантов нескучного досуга со второй половинкой: битва подушками, посещение лунапарка, путешествия и пр.
Поклонников певицы не оставили равнодушными ни чувственные фотографии, ни советы от кумира. Они согласились, что мечтать и осуществлять мечты просто необходимо, дабы не терять себя в серых буднях.
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Ранее в откровенном образе снялась Alyona Alyona: певица разделась до белья чтобы поддержать подростков.
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