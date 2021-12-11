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"Лишил шанса построить отношения с другим": холостячка Огневич не понимает, почему выбрала Задворного

11 декабря 2021, 11:13
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Злата Огневич считает, что Андрей Задворный мог проявить смелость и признаться, что нет чувств. Если бы он покинул проект вовремя, то все сложилась бы иначе.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич, главная героиня проекта Холостячка-2 откровенно рассказала о том, что чувствует после того, как ее романтические отношения с Андреем Задворным прекратились.

Огневич призналась, что по-настоящему любила Задворного, но теперь удивляется своему выбору на проекте и сожалеет, что не отдала предпочтение другому мужчине.

"Прошло немного времени, я смотрела эфиры вместе с вами. И теперь вижу ситуацию с другой стороны. Это открытие для меня! Ведь сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось моё сердце", – написала Огневич в Instagram.

Певица подчеркнула, что влюбленное сердце бывает слепо, бесконечно верит и не замечает "тревожных звоночков".

"Оно оправдывает, даёт шанс и прощает, снова и снова, снова и снова… И так — по кругу. Думаю, многие женщины узнали здесь себя. Женщины, которые слишком сильно любят...", – написала Злата.

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Певица добавила, что Задворный лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной.

"Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви", - сказала певица.

Как сообщал Главред, победителем проекта Холостячка-2 стал Андрей Задворный. Он очень трогательно признался певице в любви, сказав, что хочет сделать ее счастливой. Злата Огневич также призналась ему в любви и сказала, что готова кричать о своих чувствах на весь мир.

Читайте такжеОтвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении10 декабря на телеканале СТБ прошел спецвыпуск Життя після проекту, во время которого украинцы узнали, как сложилась жизнь Златы Огневич после финала. Выяснилось, что после финала Задворный и Огневич строили романтические отношения, но не долго.

"Мы не вместе. Я был счастлив, она была счастлива. Потом я ощутил, что когда я ухожу, у меня нет желания вернуться к ней. У меня пропали чувства. Я не отвечал взаимностью. Решение расстаться исходило из моих эмоций. Раньше я был влюблен, но влюбленность прошла. По каким причинам – я не знаю", – сказал Андрей.

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