УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

4 декабря 2021, 11:43
Прослушать новость
Остановить

Ранее Огневич призналась, что планирует выйти замуж и мечтает о детях. Звезда не уточнила, кто завоевал ее сердце, но, похоже, речь шла об Андрее Задворном.

Злата Огневич
Злата Огневич призналась в любви Андрею Задворному / Фото instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская певица, главная героиня шоу Холостячка 2021 Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг) влюбилась и заявила, что готова кричать о своих чувствах на весь мир.

Сердце Огневич покорил Андрей Задворный - именно он стал победителем романтического шоу.

По словам певицы, она верила, что встретит мужчину своего сердца на проекте. И это действительно произошло.

"Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да". Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой. Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю", – написала Огневич в Instagram.

Как известно, победителем проекта Холостячка-2 стал Андрей Задворный. Он очень трогательно признался певице в любви, сказав, что хочет сделать ее счастливой.

Реклама

В ответ Огневич сказала: "Не всякая влюбленность перерастает в любовь. Но моя переросла".

Пара начала обниматься и целоваться, мужчина одел своей избраннице кольцо на палец.

Злата Огневич
Злата Огневич выбрала Андрея Задворного на шоу Холостячка-2 / Фото instagram.com/zlata.ognevich

Как сообщал Главред, ранее Злата Огневич призналась, что 2021 год был самым романтичным в ее жизни, и сказала, что планирует выйти замуж. Певица добавила, что мечтает о детях. Огневич не раскрыла тогда, кто завоевал ее сердце, но, похоже, речь шла все же об Андрее Задворном и именно за него она собралась выйти замуж.

Вам также может быть интересно:

viber
Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
Сейчас вы просматриваете новость «"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случайГороскоп на сегодня 3 декабря 2021: Ракам – удача, Львам – убытки, Весам – счастливый случай Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуПриметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в беду Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругСамый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокруг Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыСамый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбГороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и Рыб
11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

Реклама
10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

08:40

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

08:33

Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой

08:30

Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячиВидео

08:00

Встреча Зеленского и Путина станет прорывом: Украина ждет первой "огромной победы" над РоссиейВидео

07:58

Байден не признал "красные линии Кремля" и пообещал провести "долгий разговор" с ПутинымВидео

07:45

Народ мысленно давно не здесьмнение

07:27

Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WPВидео

07:20

Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

Реклама
07:10

Танки Москвы наткнутся на ПТРК Javelin и ПВО США: эксперт объяснил крах военной атаки РФ на УкраинуВидео

06:28

Путин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войнумнение

06:01

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

05:28

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

05:14

Голая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

05:12

Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклоновВидео

04:52

Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

04:22

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

04:19

ТОП-10 самых популярных актеров и актрис в 2021 году

04:03

Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки

03:56

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

03:32

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

03:17

Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику

02:54

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Видео

02:35

"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

01:50

Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога

01:28

Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

01:02

Ученые пояснили, какой продукт поможет "убрать" живот

00:02

Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде

03 декабря, пятница
23:59

Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавирусаВидео

Реклама
23:29

Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиВидео

23:12

США не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всегоВидео

22:46

Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманамВидео

22:25

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянииВидео

21:50

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

21:37

"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировалиВидео

21:16

"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в УкраинуВидео

21:04

Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

20:36

Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

20:25

Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять