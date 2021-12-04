"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

Ранее Огневич призналась, что планирует выйти замуж и мечтает о детях. Звезда не уточнила, кто завоевал ее сердце, но, похоже, речь шла об Андрее Задворном.
Популярная украинская певица, главная героиня шоу Холостячка 2021 Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг) влюбилась и заявила, что готова кричать о своих чувствах на весь мир.
Сердце Огневич покорил Андрей Задворный - именно он стал победителем романтического шоу.
По словам певицы, она верила, что встретит мужчину своего сердца на проекте. И это действительно произошло.
"Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да". Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой. Она проникает сквозь кожу, как миллионы галактик, смотрит в глаза любимому мужчине и шепчет "верю", – написала Огневич в Instagram.
Как известно, победителем проекта Холостячка-2 стал Андрей Задворный. Он очень трогательно признался певице в любви, сказав, что хочет сделать ее счастливой.
В ответ Огневич сказала: "Не всякая влюбленность перерастает в любовь. Но моя переросла".
Пара начала обниматься и целоваться, мужчина одел своей избраннице кольцо на палец.
Как сообщал Главред, ранее Злата Огневич призналась, что 2021 год был самым романтичным в ее жизни, и сказала, что планирует выйти замуж. Певица добавила, что мечтает о детях. Огневич не раскрыла тогда, кто завоевал ее сердце, но, похоже, речь шла все же об Андрее Задворном и именно за него она собралась выйти замуж.
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