Злата Огневич выходит замуж и уже планирует обзавестись потомством

Влюбленный взгляд артистки не оставляет места для сомнений - она нашла свое счастье.
Певица и участница романтического реалити Холостячка Злата Огневич похоже все-таки нашла счастье на проекте.
Артистка разоткровенничалась с Олей Поляковой о личной жизни на съемках шоу Новогодняя Маска. Ей Огневич призналась, что 2021 год был самым романтичным в ее жизни.
На вопрос о замужестве певица также дала откровенный ответ: "Замуж не вышла, но мы планируем".
Также артистка рассказала, что в ее планах есть не только место для загадочного "мы". Она мечтает о детях.
Подробности своего романа Огневич по-прежнему держит в секрете, однако то, что в ее сердце живет любовь, видно невооруженным глазом - эту новую черту в певице отметила вся съемочная площадка Маски.Читайте такжеМишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом
Ранее Настя Каменских показала, как выглядела в 18 лет, до Потапа и популярности.
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