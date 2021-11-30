До Потапа и популярности: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини в 18 лет

34-летняя Каменских показала, как выглядела в 18 лет / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских поздравила необычным фото свою давнюю подругу Анну Андрийчук, дизайнерку и экс-супругу Позитива, с Днем рождения.

Артистка на своей странице в Instagram выложила фото из личных архивов, на котором она и Андрийчук в бикини плещутся в бассейне.

На этом кадре Каменских всего 18 лет, а Андрийчук и вовсе 16.

"Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете❤️ я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и оооочень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок - тебе 16 мне 18 ❤️", - подписала фото Каменских.

К поздравлениям присоединились и фанаты певицы, а также попросили у Каменских рассказать чуть больше о многолетней дружбе с Андрийчук.

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Настя Каменских и Анна Андрийчук 16 лет назад / instagram.com/kamenskux

Кроме того поклонники в комментариях отмечают, что лучшие подруг ничуть не изменились за 16 лет, что прошли с момента съемки этого кадра:

"Какие были красавицы, такие и остались ❤️❤️❤️"

"Вообще не изменились!"

"Фото супер, девочки молоденькие ❤️"

"Какие хорошенькие!"

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