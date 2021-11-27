Грудь нараспашку: Каменских без лифчика заставила замирать сердца

Певица очаровала нереальным декольте.
34-летняя украинская певицаНастя Каменских (NK) поделилась пикантным снимком со съемок шоу "Маска".
Каменских привлекает внимание к своей персоне не только откровенными снимками, но и своим творчеством.
Так, певица решила поделиться с поклонниками фото со съемок шоу "Маска".
"Жду вас сегодня в 21:00, чтобы снова с замиранием сердца смотреть выступления наших Масок! И угадывать, кто же под ними скрывается", - написала Настя в подписи к посту.
На опубликованном кадре она позировала в откровенном платье, которое идеально позволило разглядеть ее бюст.
Реклама
Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
Автор: Сергей Кущ